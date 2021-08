KALLIS LÕBU ⟩ Need on 3 maailma kõige hinnalisemat kassitõugu

Savanni kass registreeriti tõuna 80ndatel aastatel, praegu tunnustab seda vaid üks rahvusvaheline kassiorganisatsioon. Savanni kass on sihvakas ja pikkade jalgadega, kuid iga kassi suurus võib sõltuda sellest, kui lähedal ta on algsele aretusliinile. Isased savanni kassid on aga tavaliselt suuremat kasvu kui emased.

Kuigi Ashera on mitme allika põhjal vastuoluline tõug, on teada, et teda on müüdud tõepoolest niivõrd kõrge hinnaga, kuna ta on äärmiselt haruldane. Tegu on uue, 21. sajandil välja aretatud tõuga ning aretamise eestvedajaks on USAs Los Angeleses pesitsev ettevõte, kes väidetavalt toodab vaid viis isendit aastas.