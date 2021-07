PÄEVAKÄPP ⟩ Palun aita pisikene Anime puurist välja

Kõigepealt sai ta väga noorena emaks, kuid pojad ellu ei jäänud. Anime on ise ainult natuke üle aasta vana. Nii noorena emaks saamine tähendab seda, et kasv jääb kassil kinni. Nii juhtus ka pisikese Animega. Ta on väga miniatuurne ja pigem meenutab kassipoega kui täiskasvanud kassi.

Seejärel kolis ta Viljandi varjupaigast Pesaleidja kassituppa 15.06.2021. Mõne aja pärast vabatahtlikud nägid, et Anime on jäänud väga kondiseks ning otsustasid mõne päeva jälgida, kas ta julgeb söömas käia. Tuli välja, et pisike Anime ei julgenud toidukausile läheneda ja kui mõni krõbin jõudis tema peidukoha lähistele, siis kiire liigutusega naksas ta krõbina endale. See oli kogu söök, mida ta päeva jooksul suutis hankida.

Ei jäänud midagi muud üle, tuli pisike puuri nuumamisele panna. Kuid Anime ei tahtnud üldse sööma hakata, tundus nagu ta annaks vaikselt alla. Vabatahtlikud sundtoitsid teda ja lõpuks peale nädala möödumist oli kassike nõus ise sööma hakkama. Nüüdseks sööb Anime hea isuga nii kuivtoitu kui ka konservi.

Kahjuks ei saa Animet tagasi tuppa lasta, sest paljude kassidega koos elamine ei ole tema jaoks loodud, pisikese stressitase kasvab, hirm sööma minna tuleb tagasi ja kõik kordub täpselt samamoodi. Anime saab läbi teiste kassidega, aga sada kassi on tema jaoks liig.

Anime ei ole kuri, ta kardab, kuid ka see on hakanud vaikselt vaibuma, sest iga päev antakse talle konservi, mis on näidanud pisikesele, et inimesed ei soovi talle liiga teha. Hetkel on Animel kõht lahti ja ta saab probiootikume selle vastu. Loodame, et uues, rahulikumas keskkonnas stressitase langeb ja siis saab ka kõht kiiremini korda.

Kui sa vaatad enda kodus ringi ja näed, et sul oleks pisike nurgake Anime jaoks, siis palun mine aita Anime puurist välja. Ta on nii armas kassike, aga peab lihtsalt enda suure hirmu pärast puuris istuma.

Hoiukodult oodatakse kiisule Pesaleidja varjupaika järgitulemist, majutamist, iga päev puhta joogivee ning toidu võimaldamist ning võimalike adopteerijatega suhtlemist.

NB! Hoiukodu peaks asuma Harjumaal.

Pesaleidja poolt määratakse igale uuele hoiukodule tema isiklik käehoidja, kes saadab täpse juhendi ning kõiki samme vajadusel juhendab, seega eelnev kogemus kassidega pole üldsegi vajalik. Samuti on Pesaleidja kõik hoiukodud koondunud ühte Facebooki gruppi, kus saab ka teistega kogemusi vahetada ja seega saavad kampa lüüa ka täitsa algajad

Pesaleidja poolt tuleb hoiuperele soovi korral kaasa nii liivakast kui ka liivakasti sisu, vajadusel ka toit ja kindlasti ka ravi.