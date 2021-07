PILK PEALE ⟩ Nii armas! Tuntud eestlaste peredesse lisandub üha uusi lemmikuid

Tuntud telenägu ja raadiohääl Kirsti Timmer teatas äsja sotsiaalmeedias, et tema perre on lisandunud Staffordshire'i bullterjer nimega Tuffy, kes on praegu nelja kuu vanune. Timmeri sõnul on koer eelkõige tema poja Riveri lemmik ning koos poseerivad nad ka Instagrami pildil.

Möödunud kevadel «Selgeltnägijate tuleproovi» võitnud nõid Merily Timmer teatas oma Instagrami kontol, et Tuffy pole ainuke uus tulija Timmerite peres – koos temaga saabus sinna ka teine sama vana Staffordshire'i bullterjer, Merily uus lemmik, maagilise nimega Kuu.

Muusik ja näitleja Kristjan Kasearu jagas möödunud nädalal sotsiaalmeedias uudist, et on samuti saanud koeraomanikuks. Kasearu uus lemmik on kolmekuune saksa lambakoer nimega Vince-Don.

Uus pereliige saabus ka selgeltnägija ja mitmekordse Venemaa «Selgeltnägijate tuleproovi» saate finalisti Marilyn Kerro koju. «Uus pereliige saabus täna (11. juuli - toim.). Hetkel veel nimetu ja kohaneb uue kodu ja vanade olijatega,» kirjutas naine Instagramis ning jagas pilti uhkest hallist kassist.

Suve hakul andis ka taasühinenud tüdrukutebändi Vanilla Ninja liige Katrin Siska teada, et on võtnud perre koera, Staffordshire'i bullterjeri, kes kannab nime Mitchy.

Siska kirjutas Instagramis, et koera võtmine oli tema poja suur unistus ning koera kojutoomiseks pidi pereisa maha sõitma üle 1100 kilomeetri.

Esimesed päevad uue lemmikuga kulgesid üle kivide ja kändude. «Kutsika eest hoolitsemine on võrreldes lapse kasvatamisega sada korda raskem! Unetud ööd, ta ärkab väga vara hommikul, et pissile minna ja ulub oma puuris, ja hammustab, sest ta hambad sügelevad, nii et mu jalgadel, kätel ja isegi kaelal on haavad,» kirjutas Siska Instagramis. Seega vajab Mitchy väga ranget päevakava – teda tuleb Siska sõnul umbes viis korda päevas treenida.

Siska jagab ka vahvat koeramaiuse retsepti – koerale mõeldud jäätist, mis koosneb sügavkülmutatud kreeka jogurtist ja koerakrõbinatest.