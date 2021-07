Miks koerad üksteise peale hauguvad?

Kehakeel

Vaata koera näoilmet ja kehakeelt. Lontis kõrvad, turris karv ja paljastatud hambad on ilmselge märk sellest, et koer on agressiivne, stressis või ärevil.

Kummardamine, käpaga tonksamine ja müksamine aga näitavad, et koer on mänguhimuline, elurõõmus ja tervitav.

Olukord

Kui koer on oma aias või koos omanikuga, tähendab tema haukumine tõenäoliselt seda, et ta tahab kaitsta oma territooriumi või omanikku hoiatada. Samas võib see ka tähendada lihtsalt tervitusviisi.

Kui koer haugub teise koera poole joostes, võib see väljendada seda, et ta tahab märku anda oma võimupositsioonist – kas näidata, et on domineeriv või et on valmis alluma.