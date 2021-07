HARULDANE VÕIMALUS! ⟩ Kodu otsib eksootiline Aafrika kääbussiil Ketchup

Ketchup on alla aastane Aafrika kääbusiili tüdruk. Seltsi hoole alla saabudes olid loomal parasiidid, esikäppade varvaste alla tekkinud haavandid ja vasaku tagajala üks varvas on nekrotiseerunud, küünt ja varvast ei ole. Loomakese nahk koorus, tal oli palju kõõma ja mustust. okkad olid samuti määrdunud ja mustad. Nüüd on ta aga valmis uude koju minema.

Aafrika kääbussiil on eksootiline loom, kes vajab väga teadlikku omanikku. Jälgida on vaja toatemperatuuri (+22 °C kuni +29 °C), kas ta saab kõik vajalikud toitained kätte, elamistingimused jne. Iga päev peaks hoolitsema selle eest, et siilil oleks piisavalt süüa, juua, et puur oleks puhas ning tegelema siili endaga (kontrollida tuleks ka ega juuksekarvad pole keerdunud ümber siili jalgade). Siil võib ehmuda kiirete liigutuste peale, sellisel juhul ajab ta oma okkad kiirelt turri ja teda on valus katsuda paljaste kätega. Tänu sellele soovitatakse eriti pingsalt mõelda siili ostmine läbi peredel, kus on väiksed lapsed.