LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas sel suvel on rohkem liblikaid, kui tavaliselt?

Vastab Eesti Lepidopteroloogide Seltsi juhatuse esimees Aleksander Pototski: tõepoolest, see suvi on liblikarikas.

Vastab Eesti Lepidopteroloogide Seltsi liige Allan Selini:

Kas just nüüd liblikaid erakordselt rohkem on ei oska öelda, aga soojade ilmadega on nad kindlasti aktiivsemad ja võib olla kogunevad rohkem sellistesse kohtadesse kus nendel on piisavalt joogi- ja söögipoolist.