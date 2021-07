GALERII ⟩ Kõige nunnum rannavalvur: vetelpäästekoer Baloo

Nelja-aastase Baloo treener ja omanik ning vabatahtlik vetelpäästja Simone Filesi rääkis väljaandele Metro , et huvi oma lemmikule vetelpäästja oskused selgeks õpetada saigi alguse just koera suurest armastusest vee vastu.

«Tundsin kohe, kui ta minu juurde tuli, et temas on midagi väga erilist. Nüüd võin öelda, et mõnikord tajub ta hädaolukordi kiiremini kui ma ise,» räägib Simone.

Iseloomult on koer väga mänguhimuline, kuid samas ka kuulekas ning eriti hästi saabki ta läbi just lastega. Perenaise sõnul on koer rannas talle suureks abiks eelkõige laste ja noorte hoiatamisel, kui veeolud on väga kehvad. «Ma näen, kuidas nende suhtumine muutub, kui ma neid koos koeraga hoiatama lähen, võrreldes sellega, milline see on siis, kui ma olen üksi,» räägib ta.