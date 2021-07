GALERII ⟩ Oravad tähistasid olümpia algust eriti vinge fotosessiooniga

Fotode autor on Rootsi päritolu loomafotograaf Geert Weggen, kes on oravate pildistamisega tegelenud juba kuus aastat.

Fotosessioonil osales kokku kümme oravat. Mehe sõnul pole ta varem suur spordifänn olnud, kuid just viimasel ajal on see hakanud talle huvi pakkuma, seega sai ta teemavalikul inspiratsiooni saabuvatest olümpiamängudest.

Selleks, et oravate usaldus võita, tuleb mehe sõnul oravates uudishimu äratada, liikuda väga aeglaselt ja vaikselt, loomulikult tulevad abiks ka maiustused. «Kohe, kui nad aru saavad, et ma neile toitu annan, on usaldus võidetud,» sõnab mees, kes on eriti uhke fotosessiooni jaoks meisterdatud poksikinnaste üle. «Need on minu lemmikud!».