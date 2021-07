PÄEVAKÄPP ⟩ Hurmav paikass Tetris otsib südamesõpru

Suure tõenäosusega on Tetris endine kodukass, sest vaatamata tänavaelule on Tetris ääretult paimaias ja sõbralik. Lausa nii sõbralik, et turvakodus trügib Tetris igale ühele külje alla ning küsib igalt uuelt kassihuviliselt nõutu näoga, kas tulija on tema südamesõber. Kui Tetris mahuks, siis ta poeks lausa jalanõu sisse, sest mine tea, kui sa tähele ei pane, siis äkki saab niimoodi koju kaasa tulla?