Supilinna kassinäitus ja kassigraaf Helen

Helen on läbi ja lõhki kassiinimene. Ta räägib ka ise, kuidas ta kassidega suhestub ja kui tore nendega on. Pea alati, kui ta pildistamiseks kiisu leiab, tunnetavad kassid ära, et tegemist on hea eesmärgiga ja ronivad ninaga objektiivi. «Kuidas ma siis ei paita ja tähelepanu ei jaga,» naerab Helen õnnelikult. «Kasse leida ja pildistada on väga lahe, sest sa ei tea ju kunagi, millise tausta sa saad ja ka ei tea kunagi, kas see kass üldse on nõus pildile jääma. Seega teravustamine, kompositsioon ja muud sellised asjad saavad kohe selgeks. Endale püstitatud eesmärk on saada alati parem foto.»

Oranž tulekera FOTO: Helen Rae

Kuidas kõik alguse sai

«Kogu see asi hakkaski pihta mu huvist fotograafia vastu. Ma olen juba 10 aastat tegelenud disainiga ja see enam ei pakkunud nii palju huvi. Fotograafia aga küll. Mul põhitöö on teha lemmikloomade toodetele reklaame ja reklaamvideosid. Kõrvalt siis vaatasin fotograafe ja videomeistreid,» räägib Helen.

Piiluja FOTO: Helen Rae

Koostöös kunstnik Maria Evestusega on kassigraaf Helenil Supilinnas näitus. Tegemist on supilinlikult laheda ja omapärase lahendusega, kus kunst pole peidetud seinte vahele vaid kaunistab üht Herne tänava aeda.

«Minu terrassi vastas üle tänava oli ilmetu aed, mis hädasti tahtis mõnd head ideed. Sellest tuligi mõte, et teeme need kohalikud kassid aiale.» Heleni sõnul oli õnneks aiaomanikust naabrimees ka kohe ideega päri. Supilinna sobivad need kohalikud kassid veel ka seetõttu, et siin on palju vabakäigu kasse, kes alailma mõnede elanike pahameelt ja vaidlusi põhjustavad. "Tegelikult pole kasside vabapidamine ju lubatud..."

Uhkelt positsioonil FOTO: Helen Rae

Kassid on pildistatud sealsamas Supilinnas Heleni poolt ja Maria maalis need aiale. «Alguses mõtlesime teha 20 kassi, siis sai neid juba 30 ja ilmselt tekib juurde,» räägib kunstnik.

Kassigraafi heategevus