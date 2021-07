Kummitusliku häälega linnud potood

Nad ärkavad hämaruses, avades oma tohutud silmad, mis on võimelised pimedas koisid ja muid lendavaid putukaid märkama. Potoodel saagi püüdmiseks ka lai ja haigutav suu ning terav nokk.

Need linnud on tuntud oma helide poolest. Tavaline potoo laulab sageli kummitavat laulu, mis koosneb vilistatud nootidest. Vahel toovad nad kuuldele sarja tugevaid röögatusi. Peruus asuv Rainforest Expeditions ütleb: «See kummitav müra on paljud külalised ära hirmutanud ja tekitanud isegi rahvajutte!»