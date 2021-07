FOTOD ⟩ 5 vähetuntud koeratõugu, kes on pärit Aafrikast

Aafrikast pärit koeratõuge ühendavaks märksõnaks võib pidada töökust, vastupidavust ning tugevalt välja arenenud kaitse- ja jahiinstinkte – just neid omadusi vajavad nad eelkõige selleks, et selles soojas ja muutlikus kliimas hakkama saada.

Aïdi

Aïdi FOTO: Shutterstock

Aidi ehk Aafrika mägikoer on Marokost Atlase mäestikust pärinev koeratõug. Selle koeratõu puhul on eriti tähelepanuväärne tema paks kasukas. Nad on karjakoera tüüpi koerad, kes kaitsevad oma terriooriumi väga kindlameelselt, kuid kui neid õigesti kohelda, on nad väga sõbralikud. Keskmine eluiga 11 aastat.

Sloughi ehk Araabia hurt

Sloughi FOTO: Shutterstock

Sloughi ehk araabia hurt on Põhja-Aafrikast pärinev hurtade rühma kuuluv koeratõug. Selle haruldase tõu ajalugu katab suures osas saladuseloor, kuid teada on, et nad on läbi aastate olnud vägagi kõrgelt hinnatud jahikoerad, näiteks egiptlaste seas. Tänapäeval võib seda tõugu kohata näiteks Marokos, seal kasutatakse neid endiselt jahikoertena. Nende koerte usaldust on raske võita, aga kes on selle saavutanud, saab endale suurepärase lemmiklooma.

Coton de Tulear

Coton de Tulear FOTO: Shutterstock

See tõug aretati Madagaskaril ja on muu hulgas ka Madagaskari rahvuskoer. Tema esivanemad toodi saarele 16. ja 17. sajandil piraadilaevadel. Oma välimuse poolest eristub see väike valge karvapall siin toodud teistest koertest kardinaalselt. Üllatava faktina võib välja tuua, et nendel koertel on väga kõrge keskmine eluiga, nad võivad elada isegi kuni 19-aastaseks. Euroopasse jõudsid nad läbi Prantsusmaa alles 20. sajandi teises pooles.

Azawakh

Azawakh FOTO: Shutterstock

Azawakh on Lääne-Aafrikast pärinev koeratõug. Tõug on saanud nime samanimelise oru järgi, on aktiivne osaline nomaadide, aga ka teiste hõimude igapäevaelus ning on oluliseks seltsiliseks nende laagrites. Teda kasutatakse peamiselt valve- ja jahikoerana. Tänu jahipidamisoskustele on nad äärmiselt kiired jooksjad ja väga vastupidavad, mistõttu on nad ideaalseks kaaslaseks igale jooksusõbrale.

Rhodesian Ridgeback

Rhodesian Ridgeback FOTO: Shutterstock

Rodeesia ridgeback on Lõuna-Aafrikast pärinev koeratõug, kes kogub praegu populaarsust üle maailma, eriti USAs. Ka tema on väga hea jäljekütt ning seega üks hinnatumaid jahikoeri, samuti sobib ta, nagu mitmed eelpool mainitud tõud, suurepäraselt valvekoeraks.