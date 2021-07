PÄEVAKÄPP ⟩ Eri värvi silmadega Elsa otsib kodu koos oma õega

Valge Elsa ja must-valge Anna on õed. Nad on umbes kaks kuud vanad ja on üksteisega väga seotud. Seetõttu tahaksid nad minna koos samasse koju, kus nad saaksid edasi koos mängida, magada ja koos kasvada.

Elsa on valge kassipoeg, kellel on erinevad silmad. Üks silm on sinine ja teine ​​roheline/kuldne. Mõned valged kassid on kurdid, kuid Elsal on vedanud - ta kuuleb. Kiisu on väga mänguline, aktiivne ja uudishimulik. Samas õrn ja nagu neiu ikka, väga helluse lembeline.