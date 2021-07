Naeratav koer ja pahura näoga kass on lahutamatud sõbrad

Casper, 6-aastane samojeed, armastab, kui tema kõrval on Pärsia kass Romeo. Ja vaatamata vähem õnnelikule välimusele naudib seda ka kaheaastane Romeo ise.

Casper ja Romeo on oma väljendusrikaste nägude tõttu saavutanud sotsiaalmeedias suure tuntuse, nende ühisel Instagrami kontol @casperandromeo , mis dokumenteerib nende igapäevaelu, on rohkem kui 68 000 jälgijat.

Rinsa rääkis Metrole : «See on nii armas, kuidas kassi ja koera suhe võib kogu maailmas nii palju naeratusi tuua.»

Rinsa lisas: «Ka nende isiksused on väga erinevad. Casper on nagu ekstravertne inimene - talle meeldivad paljud inimesed. Romeo on nende suhtes introvert. Ta eelistab üks-ühele kontakti.»