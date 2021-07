Videos lamab vastsündinud laps mängumati peal. Kass toob kassipoja ja paneb beebi pea kõrvale. Kohev kiisulaps hakkab nihelema ja põgenema, aga kassiema kutsub ta valjuhäälselt tagasi tulema. Tundub, et ta tahab, et pisikesed omavahel sõbrustaksid. Võib-olla otsustas ta koondada kõik tited ühte kohta. Või äkki otsustas ta, et ema ei hoolitse vastsündinu eest eriti hästi ega soojenda teda, nagu koheva kasukaga käpaline seda ise teeb? Võibolla just seetõttu otsustas emakass panna kassipoja matile, et lapsed koos sooja saaksid.