Plats puhtaks! ⟩ Peremees leidis oma lemmikutele väga kasuliku hobi

Koerte peremees Alex van Eck ütleb, et idee sai alguse sellest, kui ta oma igapäevastel jalutuskäikudel koos koera Joy'ga (tumepruun labrador) igal pool maas vedelevat prügi märkas ja seda vähehaaval üles korjama hakkas. Siis tuli talle aga mõte õpetada ka oma koer sellest osa saama ning selgus, et see polnudki sugugi raske!

See tegi kogu ettevõtmise palju lõbusamaks ja mängulisemaks. Pärast mõningast treeningut saigi Joy taarakorjamise selgeks ning peremehe sõnul see lausa meeldib talle. Nüüd on ta jõudnud juba sellisele tasemele, et ta mitte ainult ei haara pudeleid hambusse, vaid oskab need ka prügikasti viia.

Õige pea sai Eck aga aru, et vaid ühe koeraga ta maailma ei päästa, ning otsustas perre võtta veel teisegi koera, kelle sai nimeks Bas (musta värvi labrador, pilt artikli päises). Oluline on seejuures märkida, et kui Joy on spetsialiseerunud plastikpudelite üleskorjamisele, siis Bas eelistab korjata pigem purke.

Peremehe sõnul on koera õpetamine äärmiselt kasulik ajaviide ja on ainult boonus, et sellest saab puhtamaks ka loodus. «See taarakorjamine on väga lõbus ja annab mulle võimaluse koos koeraga rohkem aega veeta ning samal ajal muudab meid lähedasemaks, kuna me suhtleme rohkem. Lisaks on see kasulik koerale, kuna pakub talle nii füüsilist kui ka mentaalset väljakutset,» räägib Eck väljaandele Daily Paws.

Hea nipp, kuidas panna koer pudeliga mängima, on asetada pudeli sisse maius ja lasta see koeral kinni püüda, üles visata või alguses lihtsalt sellega mängida. Sealt edasi saab edasi minna juba keerulisemate ülesannete poole.