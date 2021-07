Koeraomanik, püsi valvel! Aiast plehku pannud koer pures jõhkralt rihma otsas jalutanud väikest koera

Vabalt aias toimetav koer on rõõmuks tervele perele, kuid tihti võetakse koera aias püsimist liiga iseenesestmõistetavalt. Aed võib olla ju piisavalt kõrge ja tihe, kuid seda tuleks sellegipoolest periooditi üle kontrollida, et lemmik plehku ei pistaks ning naabreid ei hirmutaks või koguni inimestele või teistele koertele kallale ei läheks.

Isegi, kui koer tunneb end aias hästi ja koduselt, võib juhtuda, et võimaluse avanedes kipub ta omapead naabruskonda avastama. Näiteks on neljajalgne sõber pikema aja jooksul uuristanud varjatud aianurka auku või on lihtsalt aed mõnest kohast järele andnud. Teinekord võib ka suurtest hoovihmadest tingitud vee-erosioon tekitada aia alla piisavalt suure avause.