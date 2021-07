PÄEVAKÄPP ⟩ Palju läbielanud Jänku on kodusoojust oodanud juba pikki aastaid

2019. aasta viimastel päevadel asus MTÜ Kasside Turvakodu päästma 9-pealist kassikolooniat, kus kiisud elasid oma väljaheidete sees lagunevas ja külmas toas. Uue aasta said kõik kiisukesed vastu võtta juba turvakodu hoole all. Nüüd on alguse saanud juba järgmine aastaring, kuid Jänku ootab päriskodu ikka veel!

See armas Jänku on üks vahva nöbininaga tegelane! Iseloomult on Jänku õrn ja tagasihoidlik, kuid inimesed pakuvad talle väga huvi. Poleks midagi imestada, kui Jänku varsti kahel käpal kõndima hakkaks ja njäugumise asemel rääkima õpiks. No nii sügavalt puurib Jänku inimeste tegevusse ja mõtleb, mismoodi see inimloom küll funktsioneerib.