Tallinna loomade varjupaiga sünnipäeval osalevad 5MIINUST ja Ott Lepland

Kui kogu üritus on tasuta, siis Match Show, mis on korraldatud varjupaigale inkubaatori ostmiseks, osalemise tasu on 8 eurot, ühe pere kahe koera puhul 12 eurot. Kõik sellel osalevad koerad peavad olema kiibistatud ja vaktsineeritud, samas ei eristata segaverelisi ja tõukoeri. Hindamisel mängib aga suurt rolli koera tahe teha omanikuga koostööd.

«Viie aastaga on Tallinna loomade varjupaik aidanud kodu leida ligi neljale tuhandele loomale,» ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. «Mul on hea meel, et varjupaiga töötajad on aidanud nii paljudel neljajalgsetel tagasi koju jõuda või endale uus pere leida. Kuigi tänapäeva varjupaik ei ole enam hirmus koht, kus loomadel oleks halb olla, pole see ikkagi päris oma kodu. Seetõttu kutsun üles võtma perele lemmikut just varjupaigast.»