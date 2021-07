Mida teile? ⟩ Briti koer lõbustab pubis kliente nii kelneri kui ka uksehoidjana

«Vabandage, me ootame endiselt oma jooke!» hüüab Brightonis asuva pubi The Cow perenaine Catherine koerale, kes parasjagu kandik hambus tema poole longib. Hüüde peale pöörab koer aga kohe otsa ringi, justkui läheks tellimust täitma.

Kommenteerijad on videost vaimustuses.

«Ta annab endast parima. Äkki see on tema esimene tööpäev?» naljatab üks.

Pubi omaniku Catherine'i sõnul on tema lemmik Begbie kõikide pubi töötajate ja külastajate südame võitnud, armastab väga tähelepanu. «Meil on kliente, kes tulevad pubisse ainult selleks, et teda näha,» ütles ta väljaandele Metro.