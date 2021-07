KURIOOSUM ⟩ Kaks nädalat kadunud olnud kass ei peitnudki end kodust kaugel

Kassiomanik Colin McNeil rääkis väljaandele Edinburgh Live, et kassi otsiti kõikjalt kodu ümbrusest 12 päeva taga, kuid perekond ei kaotanud lootust. Kuulutused pandi üles nii sotsiaalmeediasse kui ka majade seintele ning küsitleti naabreid, kõndides seejuures maha kümneid kilomeetreid.

Perekonna rõõm ja üllatus oli suur, kui said kõne naabrilt, kes oli koju naasnud ja nende kassi oma vannitoast avastanud. Naaber ei olnud viimastel päevadel kodus viibinud, kuna tema majas toimusid remonditööd ning vannituppa polnud piilunud ka remondimehed.

Leidmise hetkel oli kass üpris kõhnaks jäänud ning väga näljane ja janune. On ime, et ta nii pika aja ilma söögi ja joogita suutis vastu pidada. Koju tagasi jõudes asus ta aga usinalt sööma ja jooma ning tundub kosuvat. Õnneks on McNeili abikaasa loomaarst ning saab tal vajadusel silma peal hoida.