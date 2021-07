Hea teada: mida teha, kui naabri koer päevad läbi haugub?

Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna piirkonnavanem Kelly Miido rääkis Kuku raadio hommikusaates «Ärataja», et kui koer haugub hommikust õhtuni ja see häirib naabreid, on neil võimalus pöörduda politsei või kohaliku omavalitsuse poole. Tallinnas tegeleb nende teemadega näiteks munitsipaalpolitsei.