PÄEVAKÄPP ⟩ Anna seeniorile võimalus! Päris oma kodu otsib eakas kiisu Mati

Mati ei karda inimesi, ta ei jookse peitu. Tal on isegi natukene ükskõik - kui mõnus päikeselaik on keset tuba ja ta tahab seal sees mõnuleda, siis ta ei hakka kuskile minema, inimesel tuleb temast lihtsalt üle astuda või ringiga minna. Ta võib sinuga väga vabalt voodis või diivanil pikutada. Ainuke asi, milles ta veidi kahtleb, on see, kui inimloom oma käe tema poole sirutab. Paid tunduvad tema jaoks natuke võõrad, kuid ta ei hakka käpaga lööma ega kaitsma end. Ta laseb end natukene paitada ning kui ta arvab, et on piisavalt, tõuseb ta püsti ja jalutab eemale. Need pisikesed paisessioonid on väga suured edusammud ning ehk tuleb ta varsti ise juba uurima, et kus see inimene on.