Kas kuumus võib metsloomale surmavalt mõjuda?

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Uudo Timm selgitas asja sotsiaalmeedia postituses. Timmi sõnul võib rajakaamerate pilte vaadates täheldada, et näiteks metskitsed käivad lõuad laiali ringi. Kui aga jälgida metssigu, siis nemad püherdavad mõnuga poriloigus. Metssigade jaoks on mudas püherdamine ka viis, kuidas karvastikku hooldada ja end parasiitidest puhastada.

Nagu inimesed, otsivad ka loomad varju, samas toimivad nende kasukad soojusisolaatorina. Kuumaga võib aga olla probleemiks, et väiksemad veekogud kuivavad ära ja loomadel pole vett. Nii on vaja leida alternatiiv, näiteks kasutada hommikust kastet. Kui inimestel on kodus tiik, võib juhtuda, et loomad tulevad vee lõhna peale kohale. See võib olla ka põhjus metsloomi tihedamini kohata oma koduaias.