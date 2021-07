Ametnikud võtavad koos lemmikuga piiriületajad luubi alla

Selle sammu taga on mitu olulist põhjust. Näiteks on viimastel aastatel Euroopa Liidus sagenenud piiriületusega seotud rikkumised, mis on seotud liiduvälistest riikidest tulevate lemmikloomadega.

«Kolmandatest riikidest, eriti Venemaalt, imporditavate lemmikloomade arv on viimastel aastatel hüppeliselt suurenenud. Paraku oleme oma kontrollides kokku puutunud dokumentide võltsimisega ning isikutega, kes toovad korduvalt üle piiri loomi, väites, et tegemist on isiklike lemmikloomadega. Seda seetõttu, et endale lemmiklooma tuues on nõuded leebemad kui edasimüügi eesmärgil loomi importides,» ütles MTA tolliosakonna ühiskonnakaitseüksuse arendusspetsialisti Elika Brosman.