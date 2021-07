MIS TOIMUB?! ⟩ Üle kogu Eesti tapetakse koeri mürgi, nõelte ja muuga

Vihjeid süstemaatilise koerte mürgitamise kohta on tulnud ka Võru maakonnast Mõnistest. «Meie seas liigub ringi inimene, kes on mürgitanud vähemalt viis looma!» kirjutatakse postituses, mida on sotsiaalmeedias jagatud ligi pooltest tuhat korda. Koeraomanikud paluvad inimestelt vihjeid, et potentsiaalne mürgitaja üles leida.

Mitmeid vihjeid on möödunud nädalavahetuse jooksul tulnud ka Tallinnast. Mirjam Tallinnast saatis pildi, millel on lihatüki sisse peidetud traadijupid. Naise sõnul ei kaeva ta koer muidu kunagi, ainult siis, kui midagi söödavat leiab. Eile koeraga Karjamaa asumil jalutades ta sellise õõvastava leiu peale sattuski. Õnneks jõudis ta lihatüki enne ära rabada, kui koer selle alla kugistada jõudis.

Kommenteerib PPA pressiesindaja Kerly Virk:

Politseile ei ole seni esitatud ühtegi teadet, et mõni koer oleks viga saanud nõelu, okastraati või klaasikilde täis pikitud vorstijupi pärast. Ka ei ole politseisse pöördunud keegi, kes sellise leiu otsa oleks sattunud.

Sotsiaalmeediasse taoliste postituste lisamine on tänuväärt ettevõtmine juhul, kui kogukonda on vaja mis tahes ohtude eest hoiatada. Samas ei kao need ohud, kui võimalikku süüdlast ei tuvastata. Seepärast peaks käsikäes käima juhtunust politseile teatamine ning alles seejärel sotsiaalmeedia.

Kui kellelgi on kahtlus, et tema koer on sellise ohtliku sööda tõttu viga saanud või on kuskil mõne sellise vorstijupi leidjaks, siis palun andke sest omakandi korravalvuritele teada.