Klaasikillud ja patareid viineri sees: koeraomanikke üle Eesti hoiatatakse ohu eest

Seekord olid viinerite sisse topitud klaasikillud ning need leiti Tartust Kreutzwaldi bussipeatuse lähedalt.

See pole ainus koeraomanikke ärevaks tegev leid Tartus. Mailis Palumaa leidis Annelinnas sardelli seest patarei, mille ta koer oleks peaaegu alla neelanud. «Armsad koeraomanikud, olge palun valvsad! Eile sain oma koera suust kätte Anne 61 maja juurde visatud sardelli, mille sisse oli peidetud nööppatarei,» postitas ta.

Vihjeid süstemaatilise koerte mürgitamise kohta on tulnud ka Võru maakonnast Mõnistest. «Meie seas liigub ringi inimene, kes on mürgitanud vähemalt viis looma!» kirjutatakse postituses, mida on sotsiaalmeedias jagatud ligi pooltest tuhat korda.