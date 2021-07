GALERII ⟩ Pilke püüab iseäraliku välimusega kääbuslehm

Lehm kannab nime Rani, kaalub 26 kilogrammi ning tema turjakõrgus on 51 sentimeetrit.

Kääbuslehma kodufarmi omanik ütles Returersile, et Rani on tõenäoliselt kõige pisemat kasvu lehm maailmas. Gunessi rekordi tiitlit tal veel pole, kuid taotlus on juba esitatud.