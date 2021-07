Mees viis haige koera viimasele jalutuskäigule tema lemmikkohta

Oma elu ajal meeldis 10-aastasele Monty’le, kes on labradori ja puudli segu, väga matkata ja mäetippe vallutada. Nii otsustas tema peremees Carlos Fresco oma viimaseid elupäevi veetva lemmiku hüvastijätuks viia ühte tema lemmikkohta, Pen y Fani mäe tippu, mis asub Suurbritannias, Wales’is.

Mägimatkajad ei jätnud oma teekonnal möödujaid sugugi külmaks. «Kuigi koer oli nõrk, nautis ta väga kogu ettevõtmisega kaasnenud tähelepanu ja häid soove, mida me oma teekonnal saime. Paljud pakkusid abi käru lükkamisel ja mõni täiesti võõras inimene poetas isegi pisara,» ütles mees.

Tänaseks on Monty meie seast lahkunud, kuid peremees on tänulik, et sai oma lemmiku viimased päevad eriliseks teha.