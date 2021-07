PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib 3-aastane vahva kassipoiss Oskar

Kui Oskar oli alles Pesaleidjasse jõudnud, surus ta inimese lähenedes oma kõrvad nii kõvasti peadligi, et jäi mulje, nagu neid ei olekski. Praegu ei tunne selle kirjelduse põhjal kassipoissi äragi! Nüüd kõnnib Oskar julgete sammudega toa kõige mugavamatesse magamispesadesse lebotama, mängib julgelt, kui viitsimist on, siis lunib inimestelt maiust, kui viitsimist ei ole, siis jääb lootma oma meelale pilgule. Küll see kellegi ära võlub ja need maiused temani tuuakse!