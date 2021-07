PÄEVAKÄPP ⟩ Pisike Amabel peidab endas rohkem, kui pealtnäha paistab

Amabel on umbes 4-aastane, kuid endiselt teismelise kassi mõõtu kaunis pisike kassitüdruk. Amabel veetis ligi kaks aastat Paljassaare varjupaigas ning kolis 2019. aastal Pesaleidjasse. Oma õiget kodu on kiisuke oodanud juba liiga kaua.

Amabel on malbe kiisuke, kes alles harjub inimese lähedusega. Ta laseb ennast õrnalt paitada, kuid on praegu seejuures veel pisut hirmunud ja tahab sutsu põgeneda. Oma koju kolimine tähendaks Amabelile turvalist keskkonda, kus aina julgemaks muutuda.

Amabeli kohanemisprotsess võib olla pisut pikem kui tavaliselt, samas ei ole välistatud, et õiges perekonnas leiab ta oma mugavustsooni kiiremini. Amabel on salaja ka eriti mänguhimuline ning talle meeldib inimesi oma armsalt unise pilguga kiusata - ta on ju nii-nii nunnu!