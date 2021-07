10 kõige romantilisemat looma

1. Pandad

Hiidpandad seksivad kord aastas, kui veab. Emane panda suudab isasorgani vastu võtta ja viljastuda ainult kord aastas, kevadel 1-3 päeva jooksul. Kui isasel polnud õigel ajal aega ega tahtmist, siis oodaku järgmise aastani. Lisaks on pandad väga valivad ega anna järele esimesele tulijale.

2. Gupid

Gupi FOTO: Shutterstock

Nende kalade pikaajalisel vaatlemisel on märgatud, et emased gupid eelistavad selgelt mõnda isast teistele. Tõenäoliselt sõltub see kavaleri oranžide soomuste arvust.

3. Huntämblikud

Seda liiki ämblikud on kuulsad armastustantsu poolest, ilma milleta daam härrat jutule ei võta.

4. Kuningpingviinid

Kuningpingviin tibuga FOTO: Shutterstock

Enamik pingviiniliike on monogaamsed, kuid kuninglikke võib nimetada sarimonogaamseks. Neil on iga kord tõsine suhe, kuid partnerid võivad muutuda. Kindlasti on teil ka mõni tuttav inimene, kelle iga uus kallim on tema elu armastus.

5. Elevandid

Tõenäoliselt teate, et elevandi tiinus kestab 22 kuud. See on peaaegu 2 aastat! Siis sünnib umbes 120 kg kaaluv elevandibeebi (midagi sinu sees sähvatas korraks, onju?). Emased elevandid on partneri valimisel väga hoolikad. Isane elevant peab emast pikka aega meelitama ja võrgutama, kuni emane lõpuks oma südame avab.

6. Makaagid

Emased makaagid võivad ovulatsiooni ajal flirtida mitme isasega, kuid paaritumiseks on neil ranged eelistused. Isasest, kellel on ahvide perekonnas kõrge reiting, saab isa. See tähendab, et tal on võimeid ja oskuseid ahvibeebit kaitsta ja tema eest hoolt kanda.

7. Luiged

Võib-olla suhete mõttes kõige tõsisemad linnud. Nad on monogaamsed ja elukaaslase valik toimub sageli varases nooruses pärast suursugust pulmatantsu. Kui paarist üks luik sureb, on teisel suur ​​leinaperiood ja siis lahkub ta suure tõenäosusega karjast. Alles peale pikka leina loob ta uue pere, kuid on ka juhtumeid, kus teine luik peale kaaslase kaotust kurvastusest sureb.

8. Giboni ahvid

Enamik ahve on polügaamsed, kuid mitte gibonid. Nad otsivad kaaslast pikka aega, seejärel loovad pere. Ja siis elavad perekonnana sageli suurest karjast eraldi, kuni pojad suureks kasvavad.

9. Hundid

Hundikari metsas FOTO: Shutterstock

Monogaamsed loomad, kes vahel isegi teineteise kaisus magavad. Lisaks oskavad nad flirtida: noor hunt lakub pruudi pead, paneb esikäpad talle õlgadele ja teeb üleüldse kõik, et tema tähelepanu saada.

10. Kilpkonnatuvid

Need linnud tantsivad naissoost meelitamiseks pikki paaristantse ning flirdivad kallutades pead ja sirutades kaela.