Kummutab kahtlused ⟩ Suunamudija Triinu-Liis: minu kassidega on kõik hästi!

Ilmselt oleks teema ammu unustatud ja soiku vajunud, kui kasside kohta küsimusi esitanud vaatajaid blokeerima poleks hakatud. See küttis uudishimu ja kuna selgeid vastuseid ei saadud, oli see vesi kuulujuttude veskile.

Foorumis võtsid sõna inimesed, kes teadsid rääkida, et kassid on ära antud, sest Justini tulek oli kiisudele selline stress, et loomakesed hakkasid hädasid valesse kohta tegema. Kraad kangemad süüdistajad aga väitsid, et kassid on üldse magama pandud. Need olid ainsad väited, mida Triinu-Liis väsimatult ümber lükkas.

Lemmiku toimetus on saanud palju kirju palvega uurida, mis endistest leiukassidest saanud on ja miks suur loomaarmastaja Triinu-Liis neist loobuda otsustas. Pärast mitut päringut vastas Triinu-Liis täna, et kassidega on kõik hästi ning nad on turvalises kohas.