SUUNAMUDIJA TRIINU-LIIS KUMMUTAB KAHTLUSED ⟩ «Kassidega on kõik hästi, olen teinud sel teemal vähemalt viis laivi»

Ilmselt oleks teema ammu unustatud ja soiku vajunud, kui vaatajate küsimuste peale neid jälgijate seast blokeerima poleks hakatud. See kergitas uudishimu tublisti ja kuna selgeid vastuseid ei saadud, oli see vesi kuulujuttude veskile. Foorumis võtsid sõna endised sõbrannad, kes kinnitasid, et kassid on ära antud. Justini tulek tekitas kiisudes nii palju stressi, et loomakesed hakkasid hädasid valedesse kohtadesse tegema. Kraad kangemad süüdistused olid ka teemal, et kassid on üldse magama pandud. Need olid ainsad väited, mida Triinu-Liis väsimatult ümber lükkas.

Toimetus sai palju kirju, et uuriksime omalt poolt, mis endiste leiukasside saatus on ja miks nii suur loomaarmastaja, kui Triinu-Liis, neist loobuda otsustas. Seni ei vastanud naine ühelegi meie kommentaaripäringule, kuid täna kinnitas, et kassidega on kõik hästi ning nad on turvalises kohas.