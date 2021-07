Tibu perenaine Liina Tiisler räägib muheda loo, et kui pere võttis koera, hakkas lind kohe kutsikat käsutama. Nüüd on perekonnas väike laps ja papagoi ei jäta võimalust teda kamandada. Liina täpsustas, et Kiki on koer ja Tupsuks kutsutakse hellitavalt last. Papagoi Tibu jaoks on kõik enam kui selge, muudkui manitseb ja juhendab.