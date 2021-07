PÄEVAKÄPP ⟩ Imekaunis Fia soovib, et näeksid tema «tavalistest triipudest» kaugemale

Fia ei ole «järjekordne triip». Fia on elusolend. Tal on süda, mis mõnes olukorras lööb väga kiiresti. Fia tunneb, samamoodi, nagu mina, Sina ja kõik teised elusolendid. Tunneb rõõmu, kurbust, üksindust, miks mitte mõnikord ka viha. Kas Sind ei ajaks vihale õelad inimesed? Julmus? Tundub ju igati mõistetav?

Fial puudub kodu. Arvatavasti pole ta kunagi tunda saanud kodusoojust ega tea, mis tähendab päris oma inimene. Praegu ei ole tal ka ühtegi päriskodu kandidaati isegi mitte olnudki. Tulenevalt sellest, et ta ei ole saanud kunagi tunda seda tõelist kodusoojust, siis Fia on äärmiselt tagasihoidlik ning ei nõua seetõttu palju. Fia vajab kõigest rahulikku ning armastavat kodu. Fia ei vaja isegi palju tähelepanu ega ruumi. Oluline on lihtsalt, et tal lastakse rahulikult oma kassi mõtteid mõelda, täidetakse toidukaussi ja hoitakse liivakast puhtana. Vastutasuks laseb Fia ka oma tulevale inimesel olla rahulikult omaette ning nautida mõtet, et ta tegi head ning pakkus kodutule kassile päris enda kohta.