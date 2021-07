Palju valu üle elanud triibikkassid Anu ja Albert otsivad koos kodu

Kuigi Anu ja Albert on õde ja vend, on nad väga erinevate iseloomudega. Anu on tagasihoidlikum ja hoiab parema meelegatagaplaanile. Aja jooksul on Anu hoiukodus siiski julgust juurde kogunud ning poleks ime kui temast paimaias nurrumootor saab. Albert seevastu on uskumatult sõbralik ja uudishimulik: ronib sülle, istub käevangus, nurrub põrinal, sõtkub, teeb peamükse ja topib pead kaenlaauku.