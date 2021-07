VAADAKE JA KUULAKE ⟩ Lind, kelle rahumeelne tervitus kõlab nagu kuulipilduja valang

Kingnokad on linnuvaatlejate hulgas väga populaarsed. Nad on rahuliku käitumisega ning pole agressiivsed. Omaette elamuseks on hääled, mida see sinakashalli sulestikuga suur lind esile toob. Kui pojad näljas on, toovad nad esile inimese luksumise sarnast häält. Aga eriti põnev on kingnokkade tervitus, mida nad teevad nokka plagistades ning mis kõlab kui relvavalang.