Trompetipuu takiinide aediku kõrval on esimesed õied avanud ja kohe on ka sirelased jaol. Õitsemist on alustanud imeilusad suured roosad vesiroosid ning vesikarikaski on lehed veest välja pistnud. Lavendlipeenras mesimummide vahel laperdavad lapsuliblikad.