TASUB TEADA ⟩ 6 üllatavat fakti juhtkoera kohta

Kui juhtkoeral on rakmed seljas, tuleb end tagasi hoida ja teda mitte paitada, sest see ajab teda segadusse.

Tihti arvatakse, et juhtkoer on pimeda jaoks täiuslik teejuht. Tegelikkuses oskab juhtkoer pimedale märku anda aga ainult teatud teelolevatest takistustest, mida talle on õpetatud. Juhtkoer ei oska eristada valgusfoori tulesid ja ristmiku ületamisel on ka tema juhi töö kindlaks teha, näiteks liiklusvoo kuulamise põhjal, kas teed on turvaline ületada.