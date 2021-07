PÄEVAKÄPP ⟩ Armas Nöbinina on uut kodu otsinud juba liiga kaua

Nöbinina elu ei olnud kunagi olnud kerge - ta elas pikalt Viimsis ühe tädi hoovis, aga kui inimene suri, jäi kassitirts koos sõpradega maha. Ilmselt arvas ta, et elu läheb veel keerulisemaks … õnneks ootas teda aga tubane turvakodu elu, pehme pesake ja täis toidukausid.

Esialgu tunti rõõmu, et saadi Nöbinina aidata ja ta turvakodusse saada, kuid mida pikemaks muutub ootus, seda suuremaks kasvab ka mure koduootaja pärast. Tahaks ju nii väga, et igaüks neist leiaks kiiresti kodu. Ometi on Nöbinina jäänud kodu ootama lausa kaheks aastaks.