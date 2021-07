Virumaal kinni püütud valge rebase loos pole endiselt selgust

Juuni lõpus kirjutas Lemmik kodust plehku pannud valgest rebasest, kes oli sattunud Eesti Metsloomaühingu hoole alla. Sellest, kuidas rebase kinni püüdmiseni jõuti, saad pikemalt lugeda siin: Virumaal ringi liikunud valge rebane püüti kinni, kohe ilmus välja ka väidetav omanik

Väidetavalt on valge rebase omanik Lääne-Virumaal elav Marek Riima, kes rääkis juuni lõpus Virumaa Teatajale, et loom pani kodust jooksu ööl vastu 5. juunit, mil hõberebasepreili Roosi sai lahti enda puuri ust tugevdanud laua ning jooksis minema.

Riima peab kodus väikest miniloomaaeda, kus on teisigi loomi. Mees andis Virumaa Teatajale Roosi loost põhjaliku ülevaate ning jagas väljaandega loomast ka pilte. Kui Riima aga metsloomaühingu poole pöördus, et Roosi tagasi saada, nõudis ühing mehe väitel looma ülalpidamisega seotud kulude eest 1000 eurot, millega Riima polnud aga nõus.

Nüüd teatab Eesti Metsloomaühing oma Facebooki lehel, et see rebane, kelle nemad kinni püüdsid, ei pruugigi olla Roosi, vaid hoopis mõni teine isend (pilt hoolealusest ja nimetatud postitusest artikli päises).

Väide põhineb sellel, et fotod Eesti Metsloomaühingu hoiukodus olevast loomast on tehtud ka varasematel kuupäevadel, kui kadus Marek Riima lemmik. «Suure tõenäosusega oli meie poolt püütud loom ringi hulkumas juba mai kuus,» teatas ühing.

Ühing kinni püüdnud rebast on jälgitud looduses juba enne 5. juunit, näiteks püüdis kohalik jahimeeste ühing metsloomaühingu sõnul rebase pildile ka juba 2. juunil. «Ühingu hoole all olev rebane ei saa paraku olla see, kes on Marek Riimal kadunud 5. juunil sel aastal,» seisab postituses.

Ühingu sõnul ei ole nad aga saanud piisavalt tõendusmaterjali Riimalt selle kohta, et rebane võiks kuuluda talle. «Me ei ole Marek Riimalt saanud ühtki dokumenti, mis kinnitaks, et ta on rebase ostnud või oleks seda rebast vaktsineerinud, samuti ei ole saadud ühtki fotot,» ütles ühing.

Samas on Marek Riima Postimehele kinnitanud, et Eesti Metsloomaühingu Facebooki lehele postitatud pilte vaadates võib ta öelda, et tegu on kindlasti tema juurest plehku pannud loomaga, ning jaganud Virumaa Teatajaga ka pilte.