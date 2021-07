Kuum asfalt võib koeral käpad kõrvetada. Vältige seda turvalise kontrolliga

Põhjamaades on põletushaavade oht muidugi väiksem, soojades riikides reisides on see suurem probleem. Näiteks Austraalias soovitatakse koertega joosta hommikuti, kui asfalt pole veel kuumaks läinud.

Katsetage tänavasoojust ise

Lemmiklooma omanik saab käe või jalaga testida, kui kuum asfalt on. Kui puudutus ei tundu ebamugav ja saate vabalt asfaldil seista, võite sel ka lemmikloomaga jalutada.

«See on ülikindel kontrollivahend, kuna koera käpaalused on tunduvalt paksemad ja vastupidavamad kui inimese tald. Lisaks koer liigub pidevalt ega seisa tavaliselt paigal, nii et sooja tuleb sealt veelgi vähem.»

Kui näib, et asfalt kiirgab liiga palju soojust ja on kuum, eelistage lemmiklooma jalutamist teepervel.

Esmane ravi on jahutamine

Põhimõtteliselt on põletuste korral võimalik mõnda aega kodus olukorra arengut jälgida, loomaarsti vastuvõtmise vajadus sõltub täielikult põletushaavade tõsidusest ja nende ulatusest.

Kui lemmiklooma käpad said kuumal asfaldil viga, on esimene toiming jahutamine. Hea mõte on ujutada oma lemmikut võimalikult kaua ja korduvalt jahedas vees. «Voolav või seisev vesi on tavaliselt kõige õrnem viis,» soovitab Kaista mtvuutiset.fi portaali kaudu. «Hea on ka rätikusse keeratud külm mähis.»

Kui käpa nahk hakkab jalakoest lahti kooruma, on oluline nakkuste vältimine. Selleks võite kasutada käpasidemeid. Apteegis on sidemeid inimeste põletuste jaoks, mis sisaldavad sageli vaseliini- või meepõhiseid terapeutilisi rasvakihte.

Põletiku vältimiseks tuleb lemmiklooma kahjustatud nahapiirkondi pesta iga päev veega või desinfektsioonivahendiga. Mustuse sattumist haava ja lakkumist saab sidemega ära hoida. Käpa sidemete ja muude toodete valimisel nõu saamiseks pöörduge loomaarsti poole.

Põletuste paranemine võtab aega. Näiteks kui kass on hüpanud tulisele pliidile, võtab käppade paranemine nädala või kaks, võib-olla kauemgi.

Valu korral aitab veterinaar