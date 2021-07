GALERII ⟩ Labrador otsustas orvuks jäänud kassipoegadele isaks hakata ja tuli sellega uskumatult hästi toime

Kassipojad leiti keset tänavat hulkumas, nende ema ei õnnestunud leida. Leidmise ajal olid loomakesed umbes kahe nädala vanused ja nad viidi Londonis asuvasse varjupaika Battersea. Veterinaar vaatas kassipojad seal kohe üle ning selgitas välja, et peale selle, et nad olid väga näljased, olid kassid täiesti terved.

Kiisud vajasid mitu nädalat palju tähelepanu ja neid tuli lutipudelist toita vastavalt kellaaegadele. Bertie oli Rachelile sel ajal suureks abiks kasside sotsialiseerimisel ja aitas neil enesekindlamaks saada. Seda oli väga vaja, et kiisud oleksid valmis minema uutesse kodudesse, mida nad on tänaseks juba ka teinud.

«See on uskumatu, kui hellitav ja kannatlik Bertie, kes ise on alles veel nii noor, kassidega on. Ma olen tema üle äärmiselt uhke!» ütles Rachel väljaandele The People. «Selles on midagi väga erilist, et Bertie hoolitseb nüüd teiste abivajajate eest.»