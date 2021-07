GALERII ⟩ Labrador hakkas orvuks jäänud kassipoegadele isaks ja tuli sellega uskumatult hästi toime

Kiisud vajasid mitu nädalat palju tähelepanu ja neid tuli kindlatel kellaaegadel lutipudelist toita. Bertie oli Rachelile sel ajal suureks abiks kasside sotsialiseerimisel ja aitas neil enesekindlamaks saada. Seda oli väga vaja, et kiisud oleksid valmis minema uutesse kodudesse, mida nad on tänaseks juba ka teinud.

«See on uskumatu, kui hellitav ja kannatlik on Bertie kassidega, kuigi on ise alles nii noor. Ma olen tema üle äärmiselt uhke!» ütles Rachel väljaandele The People. «Selles on midagi väga erilist, et Bertie hoolitseb nüüd teiste abivajajate eest.»