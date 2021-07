Video ⟩ Pingelised hetked: terjer üritab basseinis uppuvat koerakest kõigest väest päästa

Pingeline olukord jäi ka turvakaamerale ning sellelt on näha, kuidas Chucky basseini ääres jalutades kogemata vette libiseb. Mõne aja möödudes märkab olukorda ka Jessie ning proovib oma väikest sõpra korduvalt veest välja aidata, kuid too libiseb ikka ja jälle vette tagasi. Kangelaslik Jessie ei anna aga alla ning lõpuks õnnestuski tal Chucky basseinist välja tõmmata.

Pereisa Byron Thanarayen rääkis meediale, et oli väga segaduses, kui kojutulles avastas, et koer märg on. Sellest, mis vahepeal juhtus, sai ta aimu alles turvakaamera salvestust vaadates.

Thanarayeni sõnul on Staffordshire'i terjeri tõugu 7-aastane Jessie pärit varjupaigast, kuhu ta sattus seetõttu, et ei saavat teiste koertega läbi. Tema pere teise kahe koeraga klappis ta aga kohe ning juuresolev video kinnitab veelgi, et Jessie on vägagi abivalmis ja empaatiline koer.