Korralik alfakass Findus tahab päris oma koju!

Findus on üks huvitav tegelane. Esiteks on tal väga tugev eesmärk Pesaleidja suurest kassitoast end välja meelitada (või lihtsalt ukse vahelt välja hüpata), et veeta aega selle eesruumis. Neid kordi päeva jooksul, kui peab Finduse kinni võtma ja tagasi kassituppa viima, on nii mõnigi.

Lisaks on Findus ka huvitava iseloomuga. Ta tahab palju tähelepanu ning on nii julge kass, et ei karda midagi. Isegi kui on tervisekontrollide aeg ja teised kassid pesakastis istuvad, et ometigi täna nende kontrolli aeg ei oleks, seisab Findus kartmatult keset tuba.

Küll aga annab ta vahepeal teada, et rohkem pai ei taha, hääleka «mjäug»a või ka hoiatusega. Seega kuigi tähelepanu soov on tal suur, ootab ta pigem tema enda pilli järgi tantsimist. Selline korralik alfa ta on.

Findus sobiks hästi ka rahulikult harjutades, maakohas, suurtest teedest kaugel ja turvalisust silmas pidades õues käivaks kassiks, kuna seal saaks ta oma energiat maha rahmida. Findus on saanud kõik vajalikud vaktsiinid ja parasiiditõrjed, omab kiipi ja on kastreeritud.