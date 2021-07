Koer istus kogu oma elu ketis, tema reaktsioon vabadusele ajab kõiki nutma

Matheus ei jäänud ootama, et koera omanikus inimlikkus tärkaks, ta läks koos elukaaslasega vaest koera päästma. Kui ta loomani pääsemiseks tabaluku läbi lõikas ja väravast sisenes, sööstis koer ketti rebides tema poole. Kuid see polnud viha vaid puhas rõõm. Loom mõistis koheselt, et talle tuldi appi.

Kui Matheus kartmatult koera ette kükitas, et teda vabastada, sööstis pitbull tema näo poole. Et oma päästja suurest tänulikkusest üle lakkuda ja musitada.

Ta lakkus mehe nägu ja käsi. Sel hetkel polnud maailmas õnnelikumat looma, kui see koer.

Matheus saatis ta väärkohtlemisest päästetud loomade varjupaika. Väga vähe aega on möödas, kuid vabatahtlikud on talle juba uue kodu leidnud ja on kindlad, et teda armastatakse seal tõeliselt. See loom ei pea enam kunagi tänaval ketis istuma. Ka pitbulli endised omanikud on tuvastatud ja neile on looma väärkohtlemise eest täies mahus hagi esitatud.