Naine kutsus politsei, sest naabri papagoi sõimas teda roppude sõnadega

Naine kaebas, et naaber, 60-aastane Stephen Davidson, õpetas Pablo nimelise papagoi teda siunama. Naine ei kannatanud linnu solvanguid enam välja ning pöördus korrakaitsjate poole.

Davidson tunnistas, et papagoi Pablo võib küll mõnikord ropu suuga olla, kuid eitas kategooriliselt, et õpetas linnu välja just naabrit solvama. «Pablo vannub tõesti palju, kutsun teda Räpasuuks. Kuid ma ei ole teda tahtlikult õpetanud, ta lihtsalt kopeerib teleris või ümbruskonnas kuuldut,» rõhutas linnu omanik.

Mees selgitas, et solvatud naabrinnaga on neil tüli hoopis varalistes küsimustes. «Tegelikult on meil probleeme maja puudutavates küsimustes. Mul on kahju, et Pablo üldse sellesse teemasse segatud on,» ütles Stephen.

Politsei kinnitas, et nad said tagakiusamise kohta mitu kaebust ning on asjaosalistega ühenduses.