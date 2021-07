Aita kiisud hädast välja: kümned Tartu kassid vajavad kiiresti hoiukodu

Hoiukoduks hakkamine on hea võimalus proovida elu kassiga, õppida neid loomi tundma ja teha suvel head. «Hoiukoduks olemine on kõige olulisem osa kasside kohanemisel parema eluga. Hoiukodu pakub turvatunnet ja aitab kassil tekitada inimese vastu taas usaldust,» selgitab MTÜ Tartu Kassikaitse austajaliige Merle Aruoja, miks Tartu Kassikaitse on otsustanud hoiukodu-süsteemil kasse päästa.

Lisaks saavad tulevased kassiomanikud nii teha tutvust kassi-eluga, kohustustega ja väljakutsetega, mis ühe looma pidamisel on.

Kui kassipojad leiavad endale hoiukodu üsna ruttu, siis täiskasvanud kassid võivad kassituppa jääda väga pikaks ajaks.

«Meile tuleb pidevalt kirju hädasolevatest kassidest, aga me ei saa neid kõiki vastu võtta,» ütles Tartu Kassikaitse vabatahtlik Liisi Toom, ning lisas, et kui kassidele pole pakkuda hoiukohta, ei saa neid ka päästa.

Just seetõttu on oluline, et hoiukodusid oleks rohkem. Praegu on koduotsivad kassid jagunenud kassitoa ja hoiukodude vahel, kuid hoiukodude hulgas on selliseid, kes peavad lõpetama, ning kassitoas olemine tekitab kassidele stressi.

Praegu on Tartu Kassikaitsel orienteeruvalt 50 hoiukodu, nendest käputäis pakuvad hoiukodu aktiivselt. Kasside päästmiseks on seetõttu vaja pidevalt uusi vabatahtlikke, kellel on südames ja kodus ruumi päästetud tänavakassi ajutiseks hooldamiseks ning päris kodu leidmiseks.

Hoiukoduks tullakse tihti siis, kui kassid on südamelähedased ja tahetakse aidata nende elukvaliteeti tõsta. Paljud uued kassiomanikud alustavad just hoiukoduna.

Nii on juhtunud näiteks imearmsa Dorianiga, kes on hoiukodu otsinud lausa aasta aega.

Imearmas Dorian on väga pikalt kodu otsinud. FOTO: Tartu Kassikaitse

Dorioan on vabatahtlike kirjelduse kohaselt piltilus noormees, nagu ta nimekaim O. Wilde’i romaanis. Iseloomu poolest tublisti parem, ent siiski isepäine, veidi arg ja ettearvamatu. Teiste kassidega klapib hästi, sageli tukub mõne kassiproua kaisus. Kassitoas on kiiresti teiste kassidega suureks sõbraks saanud. Dorian on väga mänguhimuline, üsna uudishimulik ja esimestel kassitoa vabatahtlikel on õnnestunud talle ka juba pai teha.

Vajaliku koolituse, kuidas kassi hooldada, annavad Tartu Kassikaitse vabatahtlikud.

HOIUKODU 3 OLULISEMAT TEGEVUST: Hoolitseda kassi vajaduste eest: vahetada liiva, anda toitu, jälgida tervist. Teha pai, aidata kassil kohaneda inimesega ja uue hoiukoduga. Hoida Tartu Kassikaitset kursis kassi käekäiguga, võimalusel jagada pilte ja infot tema iseloomu kujunemise kohta. Alustava hoiukodu infoleht. FOTO: Tartu Kassikaitse

Eelistatakse hoiukodusid, kes on valmis olema hoiukoduks vähemalt 1-2 kuud.

Eriti oodatud on inimesed, kellel on olnud kokkupuude kasside sotsialiseerumisega.

Vajadusel katab Kassikaitse kõik kassiga seotud toidu-liiva jm kulud.

Elumuutuste korral võtab Kassikaitse kassi koheselt tagasi.

Hoiukodu-küsimustikku saab täita siin. Küsimuste korral saada kiri kassidkoju@hot.ee.